Fietsendief uit Krommenie betrapt bij station Uitgeest

UITGEEST - Dankzij getuigen heeft de politie woensdag in Uitgeest bij het station een fietsendief van Krommenie opgepakt. Dit gebeurde rond één uur.

Een 45-jarige man uit Krommenie bleef maar rond hangen in de fietsenstalling. Getuigen die het niet vertrouwden belden de politie. Op het moment dat de man bezig was een slot door te knippen werd de verdachte aangesproken door agenten. De man is aangehouden en heeft de diefstal van twee fietsen bekend.