Castricumse dorpsdichter gaan mensen leren dichten

Foto’s Heleen Vink Dichter Bob van Leeuwen. Bekijk Fotoserie

CASTRICUM - De Hobbel, ja, die is helemaal van hemzelf. ,,Je mening met een Hobbel op tafel leggen, een beetje bemoeial hè”, kijkt de Castricumse dorpsdichter Bob van Leeuwen over zijn bril. Hij gaat mensen ’leren dichten’, in het Strandvondstenmuseum.

Door Heleen Vink - 1-3-2017, 21:26 (Update 1-3-2017, 21:43)

Misschien is de korte dichtvorm ’Hobbel’ wel aan zijn Amsterdamse roots te danken. ’To the point’, een beetje brutaal. „Het gaat om opbouw van de spanning naar een toestand of situatie, gevolgd door een plotselinge ontlading. Je rijdt een heuvel op en...