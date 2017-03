Zingen zonder ingewikkelde partituren

Wim de Goede: ’Cantado Festivalo’.

BEVERWIJK - ’Zingen onder de kroonluchters van de oudste kerk van Beverwijk’, dat is de essentie van Kantado Festivalo. Het is Esperanto voor ’zangfeest’, dit zangproject gaat op 12 maart van start in de kerk die zijn middeleeuwse karakter heeft behouden.

Ander kenmerk van het zogeheten inloopkoor is: ’Geen ingewikkelde partituren, maar wel prachtige samenklanken met liederen uit de Balkan, Afrika, Rusland, Ierland, Zuid-Amerika, en nog veel meer landen’. Ervaren koorzangers nemen de minder ervaren zangers mee in de meerstemmige zang, de hoop is dat er een gemengd koor ontstaat. Er is geen verplichting voor vervolgrepetities.

Hetty Kienhuis is de dirigent, ze is al ruim twintig jaar actief in wereldmuziek. Net als Wim de Goede - contrabassist, kunstenaar en zanger - die de ervaren accordeonist Guus Hendriks naast zich heeft. Proefdraaien in genoemde kerk gebeurt van 10.30-12.30 uur, op zondagen 12/3, 2/4, 30/4 en 11/6. Informatie via 06-12025767, info@wimdegoede.nl of www.inloopkoorkantadofestivalo.nl

Vanaf 12.00 uur is iedereen welkom om te komen luisteren en iets van de sfeer te proeven. Entree voor bezoekers is dan gratis.