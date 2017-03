Niet alleen Krabbé zoekt naar Picasso

Foto Heleen Vink Annelies Vessies-Aardenburg (l) en Nikki Kröder in het vroegere gebouw van de Wilgeroos.

HEEMSKERK - Ze wil bij het kunstschilderen ’iets inhoudelijks’. ,,En we gaan hier in Studio O ook niet nabootsen, het is juist meer gericht zijn op zelfscheppende kunst.” Dat zegt kunstenares en docente Annelies Vessies-Aardenburg (55), ze start maandagavond met een lessenserie die is geïnspireerd door de populaire achtdelige tv-reeks ’Op zoek naar Picasso’. De zesde aflevering daarvan is vanavond op NPO 2.

Door Ton de Lange - 1-3-2017, 21:20 (Update 1-3-2017, 21:44)

Twee jaar geleden deed Krabbé iets soortgelijks. Toen reisde hij Vincent van Gogh achterna, met als aanleiding dat Van Gogh...