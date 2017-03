Klimrekken als doeltje verleden tijd

Foto Ronald Goedheer Bilal wijdt het doel met een welgemikte trap in.

HEEMSKERK - Wat doe je als buurtgenoten klagen over het potje voetbal dat je in een speeltuintje speelt? Stoïcijns doortrappen? Mokkend achter je Playstation kruipen? Of een oplossing zoeken waar alle partijen blij mee zijn, zoals Bilal Naanough en Colin Drenth? Woensdag openden zij de nieuwe doeltjes op een trapveldje aan de Debora Bakelaan in Heemskerk.

Door Sander van Lubeck - 1-3-2017, 17:01 (Update 1-3-2017, 17:25)

Bilal (11) en Colin (13) zamelden afgelopen najaar in de buurt zo’n vijftig handtekeningen in, van buurtbewoners en leeftijdsgenoten. Die boden ze aan bij de gemeente....