’Geven wat mensen nodig hebben’

Foto Heleen Vink Linda Stengs

BEVERWIJK - „Het zijn de emoties rondom de diagnose, de paniek in iemand zijn ogen, de liefde in de spreekkamer die maken dat je ineens van mens tot mens tegenover elkaar zit. Praten over zaken waar het om gaat in het leven. De enorme onmacht als je aan een patiënt moet gaan vertellen dat hij of zij niet meer beter wordt.”

Door Heleen Vink - 1-3-2017, 16:50 (Update 1-3-2017, 17:13)

Dit alles vindt Linda Stengs, verpleegkundig specialist in het Borstcentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, het moeilijkste en tegelijkertijd...