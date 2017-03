Prijsmepper naar Heemskerk

HEEMSKERK - De Prijsmepper verhuist van Beverwijk naar Heemskerk. Sinds deze week is de winkel in het oude V&D pand aan de Breestraat dicht.

1-3-2017

Eind maart / begin april gaat de winkel verder in het voormalige Multimatepand aan de Maerten van Heemskerckstraat in Heemskerk. Dit meldt de winkelketen op haar facebookpagina.

Na het faillissement van V&D in februari 2016 heeft er in de zomermaanden een goedkope beddenwinkel in het pand aan de Breestraat gezeten. In oktober opende de Prijsmepper haar deuren. Eerder had de winkelketen vestigingen in Beverwijk, IJmuiden en Wormerveer. Het assortiment van de outlet wordt samengesteld uit restvoorraden van Kruidvat en Trekpleister.

Het voormalige Multimate-pand stond lang leeg. In 2014 en 2015 deed het wel dienst als Sinterklaashuis.