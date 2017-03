Burgemeester wil ook dit weekend extra toezicht op NS-station Castricum

Toon Mans.

CASTRICUM - Na de vechtpartij op het NS-station van Castricum drie weken geleden, is het de twee weekeinden daarna rustig gebleven in en rond het centrum van het dorp, meldt burgemeester Toon Mans.

Door Koen van Eijk - 1-3-2017, 16:26 (Update 1-3-2017, 17:15)

Niettemin wil Mans ook komend weekeinde extra beveiliging op het station, van de gemeente of van Prorail. Dat zei hij dinsdag.

Bij de vechtpartij drie weken geleden raakten twee jongemannen uit Heiloo zwaargewond. Zij werden na een avond stappen in Castricum op het perron in elkaar geslagen door lieden uit een groep van twintig tot dertig jongeren uit Alkmaar.

Mans kondigde daarop extra ’ogen en oren’ aan in het uitgaansgebied; politieagenten, door de gemeente ingehuurde beveiligers en personeel van Prorail. Ook vorige week waren die aanwezig. Het bleef rustig.

Jassen

Mans gaat in overleg met de horeca over mogelijke vervolgmaatregelen en afspraken. Daarbij wordt ook gekeken naar het probleem van de jassen die bij omwonenden in de tuin worden verstopt, omdat veel jongeren de garderobe te duur vinden.

De daders van de kloppartij zijn nog niet gepakt. De politie verwacht dat dat wel gaat gebeuren, herhaalde Mans gisteren.