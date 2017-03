Verlies precario slaat gat in begroting Castricum

Foto: ANP

CASTRICUM - Nu de Tweede Kamer heeft besloten dat het heffen van precario (belasting op kabels en leidingen) versneld wordt afgebouwd, doemt voor Castricum een begrotingsprobleem op. De precariorechten leveren jaarlijks ruim een miljoen euro op voor de gemeentekas.

Door Koen van Eijk - 1-3-2017, 21:00 (Update 1-3-2017, 21:37)

De politiek in Den Haag wil af van deze gemeentelijke belasting op ondergrondse voorzieningen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het innen van precariorechten in tien jaar zou worden afgebouwd, maar nu is die termijn teruggebracht tot vijf jaar.

Lastig voor Castricum, dat zich...