20 procent woningen naar statushouders

HEEMSKERK - Hoewel er geen wettelijke verplichting meer is, blijft Heemskerk op het standpunt dat maximaal twintig procent van de vrijkomende woningen mag worden toegewezen aan statushouders. Zo blijft er voldoende woonruimte beschikbaar voor reguliere woningzoekenden. Dit staat in de nieuwe huisvestingsverordening van de gemeente Heemskerk, die is aangepast in afstemming met de gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland. In de gemeenteraadsvergadering van 6 april wordt het behandeld.

Door Guusje Trompg.tromp@hollandmediacombinatie.nl - 1-3-2017, 16:16 (Update 1-3-2017, 16:16)

Volgens de gemeente is er op dit moment een redelijke balans tussen vraag en...