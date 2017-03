Mondharmonica voor longpatiënten

IJMOND - Per direct is er weer plaats voor nieuwe leden in de mondharmonicagroep, georganiseerd voor longpatiënten door het Longpunt Beverwijk.

Het gaat om het beter laten functioneren van je longfunctie, noten kunnen lezen is niet nodig om mee te doen. Het gaat vooral ook om gezelligheid, met na afloop een kopje koffie of thee. Aanmelden bij Wil van Willigen: 0630245790