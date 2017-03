‘Dubai kaapt onze verpleegkundigen weg’

Foto Heleen Vink Afdelingsleiders Zorg Grieteke Fijnheer en Marko Wentzel bij het planning scherm.

BEVERWIJK - Afdelingsleiders Zorg Grieteke Fijnheer (Acute Opname) en Marko Wentzel (IC en Brandwondencentrum) van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk hebben soms de grootste moeite om de bezetting met verpleegkundigen rond te krijgen. Dat komt door veranderingen in de zorg en zorgopleidingen maar heeft ook te maken met werkdruk en concurrentie van andere ziekenhuizen. ,,Zelfs vanuit Dubai proberen ziekenhuizen onze verpleegkundigen weg te kapen.’’

Door Friso Bosf.bos@hollandmediacombinatie.nl - 1-3-2017, 21:20 (Update 1-3-2017, 21:20)

Werken in de zorg verandert. Op de opleidingen, in het ziekenhuis en in de rest van de...