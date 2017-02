VVD IJmond: ’Schakel collega’s provincie in voor A8-A9’

IJMOND - De IJmondiale voorkeur voor de Heemskerkvariant inzake de aansluiting van de A9 op de A8 is een minderheidsstandpunt. Politieke fracties uit de IJmond zouden hun provinciale collega’s daarom actief moeten oproepen om dat standpunt te steunen, vindt de Velsense VVD-fractievoorzitter Jeroen Verwoort.

Door Friso Bos - 28-2-2017, 21:30 (Update 28-2-2017, 21:30)

Hij deed die oproep kort na een presentatie over het project door de Provincie Noord-Holland in de IJmondcommissie. Deze vergadering waarin raadsleden uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk zitting hebben werd dinsdagavond in Heemskerk gehouden.

De IJmondgemeenten hebben alledrie 2,1...