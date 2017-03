Ex-wethouder furieus om ’valse beschuldiging’

archieffoto gwendelyn luijk Leo van Schoonhoven (midden, dan nog wethouder) helpt bij het planten van een boom en steunpaaltje.

CASTRICUM - Ex-wethouder Leo van Schoonhoven van Castricum is des duivels over een brief van het college van b en w van Castricum waaruit zou kunnen blijken dat de voormalige bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling.

Door Koen van Eijk - 1-3-2017, 7:30 (Update 1-3-2017, 7:30)

Het draait om de domeinnaam www.heerlykhyd.nl die Van Schoonhoven in 2011 had laten registreren, toen hij nog geen wethouder was maar eigenaar van reclamebureau Breaking the Waves. Hij was lid van het Economisch Platform Castricum en kreeg in die periode kennis van de...