Net ff Anders Bingo van MuB

WIJK AAN ZEE - De organisatie Moeders uit Broekpolder houdt op zaterdag 4 maart vanaf 19.30 uur tot middernacht uur een ’Net ff Anders Bingo’ in horeca-onderneming La Baliza aan de Zwaanstraat 16-18.

Door Joan Voormeer - 28-2-2017, 20:22 (Update 28-2-2017, 20:22)

De entreeprijs bedraagt €10 voor een plaats aan een statafel of €12,50 voor een stoel/barplaats en dat is inclusief een hapje en drankje. Er worden drie showbingo-rondes gehouden. Voor de prijzen is MuB gesponsord door verschillende ondernemers. Bijzonder is dat er twee strippers op deze avond aanwezig zullen zijn. Zij zorgen voor twee gezellige surprise-acts en dj Dion SC verzorgt daarbij passende muziek. Reserveren voor deze avond is mogelijk via: info@moeders-uitbroekpolder.nl.