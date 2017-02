’We maken schoolfoto’s met ’n idee erachter’

foto Heleen Vink Marjolein Remme (l.) en Helena Kamminga.

BEVERWIJK - ,,Dat kan anders”, dacht grafisch ontwerpster Helena Kamminga, toen ze thuis de schoolfoto’s van haar dochter in

Door Kees de Boer - 28-2-2017, 14:44 (Update 28-2-2017, 14:44)

ontvangst nam. ,,En leuker.” Met fotografe Marjolein Remme richtte ze, na een kennismaking op een verjaardagsfeestje, hun bedrijf ’Schoolprent.nl’ op. De twee zzp’ers hebben een samenwerkingsverband waarbij ze zich toeleggen op schoolfotografie. ,,We hebben ons gespecialiseerd in eigentijdse schoolfoto’s op basisscholen”, zegt Marjolein.

Helena: ,,Vorig jaar was onze vuurdoop. Toen hebben we alle 28 groepen van basisschool Phanta Rei in de Broekpolder gefotografeerd. 750...