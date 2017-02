Satel Benelux produceert ook zelf

foto United Photos/Toussaint Kluiters Directeur Sander Karis met een zelfgeproduceerde IQ Radio.

IJMUIDEN - Satel Benelux is het zusterbedrijf van het IJmuidense Nautikaris dat 50 jaar geleden is opgericht.

Door Pieter van Hove - 28-2-2017, 13:25 (Update 28-2-2017, 13:25)

Sinds kort houdt de onderneming zich ook bezig met produceren. In eigen beheer zet Satel namelijk het telemetrie merk IQ Radio op de markt. Directeur Sander Karis geeft een toelichting.

,,IQ Radio is een telemetrie merk. Deze apparatuur wordt door Satel Benelux veel toegepast bij verkeerskruispunten. Het werkt via korte afstand radio. Deze radiomodems zitten in boordcomputers en verkeersregelinstallaties, afgekort tot VRI. Bussen, ambulances en andere...