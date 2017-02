Gereputeerde muzikanten in café Camille

Foto PR Erwin van Ligten.

BEVERWIJK -

Door Ton de Lange - 28-2-2017, 12:48 (Update 28-2-2017, 12:48)

Het is niet bepaald de minste die op 5 maart komt spelen in het kleine café Camille aan het Kerkplein in Beverwijk. Gitarist Erwin van Ligten (59), geboren in de Indonesische stad Soerabaja, speelde zelfs met de Amerikaanse Alessi Brothers die in 1977 de wereldhit ’Oh Lori’ hadden.

Vedetten als George Kooymans & Barry Hay van Golden Earring, Jan Akkerman, Berget Lewis en Mathilde Santing maakten eveneens gebruik van de diensten van ’Mr. Erwing’. Ook de Haarlemse slagwerker Kim Weemhoff, die hem in Camille bijstaat, is gereputeerd in muzikantenkringen. Diens naam is vooral verbonden met saxofoniste Candy Dulfer.

Het eerste soloalbum van Van Ligten heet ’Twisted Logic’ en verscheen in 2006. Daarop klinken allerlei genres, van romantische melodieuze rock, country en blues tot fusion en wereldmuziek. Inspiratiebronnen zijn beroemde gitaristen zoals Chet Atkins, Ry Cooder en Jeff Beck.

Drie jaar later verschenen twee albums met vrijwel dezelfde titel én Indische wortels: de solo-cd ’Krontjong Baru’ en duo-cd ’Kroncong Baru’. Bij de laatste was hij producer én muzikant, hier samenwerkend met zijn vrouw van Moluks-Indonesische afkomst, de landelijk bekende zangeres Julya Lo’ko.

Nu is er het derde soloalbum ’Sun’, met een hoofdrol voor de elektrische gitaar en hulp van jonge zangeressen zoals Tatiana Didion uit België.