Benefietgala helpt arme Indo-ouderen

Foto Ronald Goedheer Jules Rademaker speelt zelf ook op het door hem georganiseerde benefietgala in sporthal De Walvis. De opbrengst gaat naar armlastige ouderen van Nederlandse afkomst in Bandung.

HEEMSKERK - Er komt een benefietgala in sporthal De Walvis. De Heemskerkse evenement-organisator in ruste Jules Rademaker trekt zich hiermee het lot aan van zo’n dertig tot veertig ouderen in Indonesië. Ze wonen merendeels in Bandung, en zijn straatarm. Deze mensen zijn van Nederlandse afkomst. Over hun situatie werd onlangs bericht door omroep Max.

Door Bart Vuijk - 27-2-2017, 19:20 (Update 27-2-2017, 19:20)

In de uitzending, die op internet nog is te bekijken, is te zien hoe ouderen van Nederlandse afkomst in schrijnende armoede leven. De Nederlandse Francine gaat er al...