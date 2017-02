Veiling De Groene Ezel voor drie goede doelen

HEEMSKERK - Kringloopwinkel Heeskerk De Groene Ezel organiseert op zaterdag 18 maart de jaarlijkse veiling voor het goede doel.

Door Van onze verslaggeefster - 27-2-2017, 15:36 (Update 27-2-2017, 15:36)

Dit jaar is gekozen voor drie goede doelen, waar de veilingopbrengt eerlijk onder wordt verdeeld. Het eerste doel is Stichting Speelotheek Speeliomare. Deze stichting leent speelgoed uit aan gehandicapte kinderen. De bijdrage wordt gebruikt om het vaak zeer kostbare speelgoed te kunnen aanvullen.

Het tweede goede doel is Stichting Hulphond Nederland. Mensen met fysieke of visuele of andere beperkingen kunnen door een hulphond weer gemakkelijker meedoen aan de maatschappij. En het derde doel is Stichting Jarige Job. Deze zorgt ervoor, in samenwerking met de voedselbank, dat ook arme kinderen hun verjaardag kunnen vieren.

Op de veiling gaan volgens De Groene Ezel bijzondere items onder de hamer. Op de veilinglijst staan 120 items die voor een zeer kleine prijs bij opbod verkocht worden. Op www.degroeneezel.nl staat de veilinglijst, meer informatie en foto’s van alle objecten.

Donderdag (16 maart) en vrijdag (17 maart) zijn er kijkdagen van 12 tot 16 uur. Op zaterdag 18 maart is ieder welkom vanaf 10 uur. De veiling start om 11 uur.