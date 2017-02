Overstap van 26 minuten op Uitgeest van de baan

UITGEEST - Nog voordat gemeenten hebben kunnen reageren op de voorstellen van de NS voor de nieuwe dienstregeling is een eerste ’verslechtering’ al door de NS teruggedraaid.

Door Koen van Eijk - 27-2-2017, 15:29 (Update 27-2-2017, 15:29)

Het betreft het met een kwartier opschuiven van de vanuit Hoorn via Alkmaar en Haarlem naar Amsterdam rijdende sprinter van de Kennemerlijn. Door de verschuiving met een kwartier zouden de aansluitingen in Alkmaar en Haarlem verslechteren. De overstap in Uitgeest op de Zaanlijn zou van 14 minuten naar 26 minuten gaan. Nu de verschuiving met...