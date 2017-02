Burgerkracht voor kinderen

HEEMSKERK - Zes Heemskerkse basisscholen doen mee met ’burgerkracht’, een nieuw initiatief van de gemeente. Het doel is om Heemskerkers te stimuleren om activiteiten te bedenken en te ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over contact of ontmoeting. Maar ook over een speelvoorzieningen of een schone- en veilige buitenruimte. Of om zorg voor elkaar of creatieve en milieubewuste activiteiten.

27-2-2017

De gemeente heeft - in samenwerking met Welschap, en de BBI (budget Burger Initiatieven) - de leerlingen van de hoogste groepen in het basisonderwijs...