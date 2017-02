Middeleeuwse sporen in duin Castricum

CASTRICUM - Hard werken in barre omstandigheden. Dat is het beeld dat opdoemt van de boeren die in de prehistorie woonden en werkten in de duinen. Een eeuwig gevecht met het stuifzand. Herinneringen hieraan, vooral ploegsporen, kwamen tevoorschijn bij een kort archeologisch onderzoek op het perceel Brabantse Landbouw in Castricum. Sporen uit vermoedelijk de vroege middeleeuwen.

Door Jan Butter - 27-2-2017, 18:30 (Update 27-2-2017, 18:30)

De naam Brabantse Landbouw dateert uit tweede helft 18e eeuw, maar ver daarvoor is er al volop geboerd in de duinen. Jan de Koning van het...