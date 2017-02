D66: Parkeertarief hoeft in Beverwijk niet te stijgen

Archieffoto Op het handhaven van betaald parkeren kan volgens D66 bespaard worden.

BEVERWIJK - Van D66 hoeft het parkeertarief van 1,25 euro per uur in Beverwijk niet te stijgen vanaf 2020. De fractie ziet mogelijkheden om de kosten naar beneden te brengen. Dat kan via minder handhaving, minder ambtelijke inzet en door kosten van de fietsenkelder uit het parkeerfonds te halen.

Door Annemiek Jansen - 28-2-2017, 7:00 (Update 28-2-2017, 7:00)

De grootste coalitiepartij van Beverwijk heeft een discussienota parkeerbeleid opgesteld die donderdag met de andere fracties besproken wordt tijdens de raadscommissie (19.30 uur, raadszaal stadhuis). De aanleiding voor deze nota is de collegebrief...