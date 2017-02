Samenwerking erfgoedorganisaties met Oer-IJ

De ondertekening linksboven met de klok mee: Henk Engel, Joep Frerichs, Cees Hazenberg en Evert Vermeer.

BEVERWIJK - Evert Vermeer heeft namens Stichting Oer-IJ uit Castricum vrijdag 24 februari in Beverwijk een samenwerkingsovereenkomst getekend met drie organisaties die zich bezighouden met historisch erfgoed. Dat zijn Museum Kennemerland, Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en de Historische Kring Heemskerk.

Voor deze organisaties zetten respectievelijk de voorzitters Cees Hazenberg, Joep Frerichs en Henk Engel hun handtekening.

Een van de eerste concrete vormen van de samenwerking is de serie Oer-IJ lezingen in het Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland in Beverwijk. De bibliotheek IJmond-Noord doet de organisatie. De eerste lezing was eind januari, vanavond is de tweede lezing.

Andere concrete samenwerkingsprojecten zijn een basiscursus voor Oer-IJ gidsen komend najaar in Beverwijk en Velsen. Later worden die gidsen ingezet voor rondleidingen in het zuidelijk Oer-IJ gebied. Die excursies zullen dan ook vanuit Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk worden gehouden en inhoudelijk vooral ingaan op de sporen die de geschiedenis hier in het landschap heeft achtergelaten.

Voor meer informatie kijk op:

www.museumkennemerland.nl

www.hgmk.nl

www.historischekringheemskerk.nl

www.oer-ij.eu