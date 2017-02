Onderzoek varkenshart basis voor studie naar hartfalen mens

IJMUIDEN - Twintig jaar geleden begon hij zijn onderzoek door varkens op een loopband te zetten. Deze week promoveerde IJmuidenaar maar geboren Beverwijker Gerard Jan van Essen op varkensharten. Zijn onderzoek kan de basis worden van onderzoek naar de kwaliteit van varkensvlees of de zoektocht naar de oorzaak van hartfalen bij mensen.

Door Marieke de Kok - 27-2-2017, 7:51 (Update 27-2-2017, 7:51)

Van Essen studeerde diergeneeskunde en kwam te werken in een praktijk in Heemstede. Niet veel later had hij zijn eigen eenmanspraktijk in zijn toenmalige woonplaats Driehuis. ,,Ik heb me destijds...