Liefdesverklaringen en gedichten

BEVERWIJK - Eng? „Jazeker”, beaamde Moniek Hoekstra. De enige echte All You Need is Love-caravan was zondag neergestreken op de Breestraat in Beverwijk. De IJmuidense zag daarom haar kans schoon. Met een liefdesoproep hoopte ze de toentertijd 16-jarige blauwogige blonde Peter, die 25 jaar geleden uit haar leven verdween, weer in het vizier te krijgen.

Door Heleen Vink - 26-2-2017, 20:51 (Update 26-2-2017, 20:51)

Om de door werkzaamheden geteisterde Breestraat tijdens de koopzondag wat op te fleuren, werd op initiatief van de winkeliersvereniging deze caravan gehuurd. Om het plaatje compleet te...