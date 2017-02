’Jammer dat vmbo-geld geoormerkt wordt’

IJMUIDEN - Het geld dat momenteel aan het vmbo-onderwijs wordt uitgegeven kan handiger besteed worden, zo bleek zaterdag uit een debat in het Witte Theater over onderwijs in de regio. Onder andere Tweede Kamerlid Loes Ypma, directeur van het Technisch College Nelie Groen en oud-ondernemer Egbert Wilmink voedden de bezoekers met prikkelende stellingen over het vmbo-onderwijs.

Door Kees de Boer - 26-2-2017, 20:47 (Update 26-2-2017, 20:47)

,,Gelijke kansen begint met goed onderwijs”,zegt afdelingsvoorzitter Martijn Mewe van PvdA Lokaal, die het debat organiseerde. ,,Wij vinden de maakindustrie en het technisch onderwijs heel belangrijk....