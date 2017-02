’Raad Beverwijk onjuist geïnformeerd over woningweigering asielzoekers’

BEVERWIJK - De fractie van Gemeentebelangen meent dat het college van b en w de gemeenteraad onjuist heeft geïnformeerd over woningweigeringen door asielzoekers. Hierdoor werd de fractie op het verkeerde been gezet.

Door Bart Vuijk - 27-2-2017, 7:46 (Update 27-2-2017, 9:33)

Dit heeft de oppositiefractie ertoe gebracht om voor de tweede maal schriftelijke vragen in te dienen over het onderwerp. Waarin punt voor punt wordt aangegeven waar en hoe het college van b en w de fout in is gegaan.

Allereerst verscheen op 15 december een memo van wethouder Jaqueline Dorenbos, waarin...