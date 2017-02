Vrouw onder invloed rijdt bijna politiewagen aan in Heemskerk

Foto: ANP/Toussaint Kluiters

HEEMSKERK - Een 40-jarige vrouw uit Heemskerk is in de nacht van zaterdag op zondag op de Maerelaan in Heemskerk aangehouden voor autorijden onder invloed van alcohol.

Agenten zagen de vrouw om 0.20 uur rijden en werden bijna door haar aangereden. Hierop gaven zij de vrouw een stopteken en lieten haar een blaastest doen. De uitkomst: 735 ug/l, ruim twee keer de toegestane hoeveelheid.

Het rijbewijs van de vrouw is ingevorderd.