Hennepplantage aangetroffen in woonkamer Heemskerk

Foto: Archief ANP

HEEMSKERK - In een woning aan de Strauszstraat in Heemskerk heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag een hennepplantage aangetroffen en ontmanteld.

De hennepplantage bevond zich in de woonkamer en uit onderzoek bleek dat stroom illegaal werd afgetapt.

De 116 plantjes zijn direct weggehaald en zullen, net als alle toebehoren, worden vernietigd.