Ex-burgemeester zag leningen niet als ’majeur ding’

BEVERWIJK - Al jaren is er veel te doen in Beverwijk over het pakket van 140 miljoen euro aan leningen, waarmee het toenmalige stadsbestuur in 2009 voor een ware financiële ramp zorgde die nog de gehele looptijd van vijftig jaar te voelen zal zijn. Maar tijdens het afsluiten van dat leningenpakket waren de hoofddaders - de leden van het college van b en w - zich van geen kwaad bewust. Het was zelfs een vrij onbelangrijk hamerstuk.

Door Bart Vuijk - 25-2-2017, 17:16 (Update 25-2-2017, 17:16)

Dat vertelde ex-burgemeester Han van...