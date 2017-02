’Fusie’ tussen 2018 en 2022 op tafel

IJMOND - Tijdens de IJmondcommissie aanstaande dinsdag gaan raadsleden beslissen wanneer er gesproken wordt over een mogelijke fusie. Er staat namelijk een voorstel op de agenda om na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 het concreet over de ’fusie’ van de IJmondgemeenten te gaan hebben.

Door Susanne Moerkerk - 25-2-2017, 9:10 (Update 25-2-2017, 9:10)

Het is de eerste keer dat het woord fusie - zij het tussen aanhalingstekens - op deze manier op de agenda staat. Voorheen werd gekozen voor ’IJmondiale samenwerking’ of ’verregaande samenwerking’.

Als het voorstel wordt aangenomen, dan zullen Beverwijk,...