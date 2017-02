Raadsenquête Beverwijk: Na acht jaar op zoek in de herinnering

foto ronald goedheer Van Leeuwen met voor zich de enquêtecommissie, met in het midden voorzitter Hennie Vreugdenhil.

BEVERWIJK - Een paar minuten blijft het stil. Zorgvuldig kiest Han van Leeuwen zijn woorden op de vraag of hij de stukken uit 2009 kent. De burgemeester uit die tijd is op zoek naar de herinnering. ,,Ik schets met de kennis uit die tijd hoe het is gegaan.’’

Door Annemiek Jansen - 24-2-2017, 17:32 (Update 24-2-2017, 18:05)

Een uniek moment vrijdagmiddag in de raadszaal van het stadhuis. Voor het eerst in de Beverwijkse geschiedenis is er een openbaar verhoor in een raadsenquête. Een commissie bestaande uit de raadsleden Hennie Vreugdenhil (voorzitter),...