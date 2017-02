Opgestapte wethouder Uitgeest plots weer in beeld

Foto Gemeente Uitgeest Karel Mens. Bekijk Fotoserie

UITGEEST - Op 22 september vorig jaar nam Karel Mens in Uitgeest plotsklaps ontslag als wethouder, vijf maanden later wordt de VVD’er alweer voorgedragen als raadslid. Zijn benoeming komt aan de orde in de raadsvergadering van 2 maart. De oppositiepartijen PvdA, UVP en PU zouden een terugkeer ’ten zeerste betreuren’.

Door Ton de Lange t.de.lange@hollandmediacombinatie.nl - 24-2-2017, 17:00 (Update 24-2-2017, 17:00)

Mens vertrok wegens een integriteitskwestie. Dit nadat bekend werd dat de toenmalige VVD-wethouder - onder meer belast met ruimtelijke ordening - bij zijn huis aan de Benesserlaan een schuurtje had gebouwd zónder...