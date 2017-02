Telstar krijgt de exploitatie van Ship

IJMUIDEN - ShipAhoy is de naam van de organisatie die het reilen en zeilen van informatiecentrum Ship (Sluis en Haven Informatie Punt) op het sluizencomplex op zich gaat nemen.

Door Pieter van Hove - 23-2-2017, 14:19 (Update 23-2-2017, 14:19)

De naam is afkomstig van voetbalorganisatie Telstar die de komende vijf jaar het bezoekerscentrum exploiteert. Dat wil zeggen: de exploitatie van het restaurant, de rondleidingen, het onderhoud, de marketing en dergelijke. Telstar is bovenaan geëindigd in een lijstje van (aanvankelijk) achttien gegadigden. Ook ondernemersvereniging OV IJmond dong mee naar de exploitatie. De kandidaten...