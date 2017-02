In de voetsporen van de grootmeesters

Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk Rob de Reus werkt in zijn atelier in het gemaal van Uitgeest aan een olieverfportret: ,,Ik leef in een tijd waarin mijn vak overbodig is.”

UITGEEST - Wel drie kwartier lang lag Rob de Reus op zijn rug naar het plafond van de Sixtijnse Kapel te staren. Weer in Nederland had

Door Gwendelyn Luijk - 23-2-2017, 12:48 (Update 23-2-2017, 12:48)

hij zijn roeping gevonden, kunstschilder worden.

Het Sixtijnse Gemaal, noemt hij zijn atelier en schildersschool in Uitgeest lachend. Hij betrok de voormalige vergaderzaal van het gemaal in 1998. Sindsdien is de ruimte zelf een werk in uitvoering, met een grote muur- en plafondschildering. Geschilderde balken zorgen voor een optische illusie. ,,Als het af is, ooit, heb je...