Granaat gevonden bij werkzaamheden in Beverwijk

BEVERWIJK - Tijdens werkzaamheden aan de Breestraat in Beverwijk is donderdagochtend een granaat gevonden. Het explosief is door de EOD tot ontploffing gebracht op het strand van Wijk aan Zee.

De dienst was naar Beverwijk gekomen waar de granaat veilig is gesteld. Vervolgens is de granaat naar het strand gebracht. Op het strand werd een gat gegraven en een ontstekingstouw uitgerold waarna de granaat met een doffe klap de lucht in ging.