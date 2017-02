Drie woningen beschadigd bij felle autobrand Beverwijk

BEVERWIJK - Een auto, scooter en motor zijn in de nacht van woensdag op donderdag in vlammen opgegaan in Beverwijk. Door de hitte sprongen drie ramen van omliggende woningen kapot. Ook een deel van de regengoot van een woning sneuvelde.

Door Internetredactie - 23-2-2017, 7:15 (Update 23-2-2017, 7:19)

Rond tien voor twee kwam bij de brandweer een melding binnen dat er een scooter in brand zou staan in de Reguliersstraat. Bij aankomst van de brandweer stond niet alleen een scooter in brand, maar ook een daarnaast geparkeerde auto en een motor.

Doordat de tank van de auto door de brand vermoedelijk is gescheurd, had de brandweer de grootste moeite om het vuur gedoofd te krijgen. Met heel veel schuim lukte het na zo’n veertig minuten om het helemaal uit te krijgen.

Brandweermannen hebben in de woningen metingen verricht om te kijken of de woningen weer veilig waren.

Agenten hebben de auto met lint afgezet en medewerkers van de forensische opsporing gaan later op de dag onderzoek doen om te kijken of de oorzaak van de brand is te achterhalen.