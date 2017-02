Weer Heemskerkse woning gesloten na drugsvondst

HEEMSKERK - Voor de tweede keer deze maand heeft burgemeester Mieke Baltus een Heemskerkse woning gesloten vanwege de aanwezigheid van drugs.

Door Guusje Tromp - 22-2-2017, 17:17 (Update 22-2-2017, 17:17)

De woning aan het Hallsteinerf is vanaf afgelopen dinsdag voor twee maanden afgesloten. In de woning is een hennepkwekerij aangetroffen waar 128 hennepplanten werden gekweekt.

De stroom werd afgetapt en de stroomvoorziening was volgens de gemeente dusdanig aangelegd dat de kans op brand aanzienlijk was. De politie heeft de hennepplanten ter plaatse vernietigd en de kweekapparatuur in beslag genomen.

De sluiting geldt vanaf...