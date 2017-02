PU-vragen na noodoproep

UITGEEST - Progressief Uitgeest wil van het college weten of het net zo bezorgd is over incidenten zoals op 18 februari bij Schiphol. Een Boeing Dreamliner deed een noodoproep wegens te weinig brandstof. Het toestel moest desondanks twintig minuten rondvliegen wegens dichte mist boven Schiphol.

PU onderstreept: ’Recent is in Zuid-Amerika een vliegtuig neergestort wegens brandstoftekort’ en omdat moest worden gewacht op de landing van een ander vliegtuig. PU hoopt in de raadsvergadering van 2 maart te horen waar de Boeing na de oproep heeft gevlogen en of is geprobeerd bewoond gebied te vermijden.