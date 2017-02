Burgemeester Baltus verontwaardigd over ingegooide ruiten van inwoners op leeftijd

HEEMSKERK - De schrik zit er nog in bij enkele bewoners van appartementencomplex Maere Oost aan de Maerelaan in Heemskerk. Afgelopen zondagavond werden daar uit het niets enkele ruiten ingegooid.

Door Van onze Verslaggever - 22-2-2017, 19:30 (Update 22-2-2017, 19:30)

Het complex ligt tussen het dorp en het Haydenplein. Ondernemers die hun bedrijf op de begane grond hebben hebben vaker te kampen gehad met vernielingen aan hun zaak.

Over het algemeen wordt aangenomen dat het het werk is van baldadige jeugd. ,,Wij hebben echter geen verdachte aangehouden of op het oog en we...