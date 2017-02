Deel Lashuis Haprotech in andere handen

VELSEN-NOORD - Lashuis Haprotech BV in Velsen-Noord wordt gesplitst.

Door Pieter van Hove - 22-2-2017, 16:09 (Update 22-2-2017, 16:09)

Het familiebedrijf Bus Industrial Tools, specialist in verkoop en verhuur van technische machines en gereedschappen, neemt de handelsactiviteiten van de Velsense onderneming over. Alle zeven medewerkers van deze divisie komen in dienst van Bus Industrial Tools.

De activiteiten lasopleidingen & consultancy (HLO) én het uitzendbureau (HTU) blijven onder de naam Haprotech bestaan en worden voortgezet vanuit het pand aan de Rooswijkweg.

Zoektocht

De overname brengt verder geen merkbare veranderingen met zich mee. Voor Bus is met...