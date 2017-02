Stichting Welzijn zoekt vrijwilligers

BEVERWIJK - Stichting Welzijn Beverwijk organiseert op dinsdag 28 februari tussen 10 en 12 uur een open inloopochtend over de vrijwilligersvacatures in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk.

Aanmelden niet nodig. Bel voor informatie Astrid Kruiswijk: 06-33653557 (op dinsdag en donderdag tussen 9 en 13 uur). Of mail naar kruiswijk@welzijnswb.nl.