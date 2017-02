Heemskerk wil einde aan handel in puppy’s

HEEMSKERK - Heemskerk wil een einde aan de handel in jonge hondjes door Bas Jordens van de Voorweg. Omdat de puppyhandel volgens de gemeente in strijd is met het bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied gaat de gemeente een handhavingsprocedure starten desnoods met een dwangsom. Jordens laat weten een advocaat in te schakelen.

Door Friso Bosf.bos@hollandmediacombinatie.nl - 22-2-2017, 20:50 (Update 22-2-2017, 20:50)

In 2016 ontving de gemeente Heemskerk regelmatig klachten over mogelijke misstanden bij de verkoop van jonge hondjes door Jordens. Klachten over gezondheidsproblemen van de diertjes en het vermeende gesjoemel met hondenpaspoorten. Volgens...