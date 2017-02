Minder plastic vuil drijft in Noordzee

foto hdc Plastic afval

IJMUIDEN - In de Noordzee drijft minder plastic zwerfvuil, constateert dr. Jan van Franeker van Wageningen Marine Research, voorheen Imares.

Door van onze verslaggever - 22-2-2017, 11:31 (Update 22-2-2017, 11:31)

Zowel het industriële granulaat als gebruikersafval neemt af. Het hing eerder al een beetje in de lucht, maar met toevoeging van de gegevens van het jaar 2015 aan de graadmeter van plastics in magen van Noordse Stormvogels is de trend ook statistisch aantoonbaar.

Er is volgens de wetenschapper niet een precieze oorzaak aan te wijzen, maar de publieke aandacht voor 'plastic soep' en...