GroenLinks: ’Minder hoog bouwen in de Zandzoom’

LIMMEN - De eerste bouwprojecten in het Zandzoomgebied in Limmen hebben geleid tot problemen. Vooral door de hoge bebouwing en de grote plaatselijke dichtheid werden omwonenden met hun lagere woningen in de schaduw gezet.

Door Van onze verslaggever - 21-2-2017, 16:20 (Update 21-2-2017, 16:20)

GroenLinks wil dergelijke problemen bij de volgende bouwplannen in de Zandzoom voorkomen en stelt daarom voor om de bestemmingsplanregels te verbeteren. Ook wil de partij dat bewoners en raadsleden vroegtijdig beter zicht krijgen op de gevolgen van de bouwplannen. Daarom heeft de partij twee moties ingediend.

De eerste motie...