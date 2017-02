Huizenmarkt profiteert van gekte in hoofdstad

IJMOND - De gemeenten in de IJmond scoren opvallend goed in de ’Gemeenteranking 2016’ op het gebied van de huizenmarkt. Uitgeest staat zelfs tweede in de top 20 van gemeenten die het beste uit de crisis tevoorschijn zijn gekomen.

Door Koen van Eijkk.van.eijk@hollandmediacombinatie.nl - 21-2-2017, 16:16 (Update 21-2-2017, 16:16)

In welke gemeenten worden de woningen het snelst verkocht? Waar stijgen de prijzen het snelst en waar vinden de meeste transacties plaats? De website Woningmarktcijfers.nl heeft samen met het blad Vastgoed op een rij gezet welke gemeenten in 2016 het beste presteerden.

In de...