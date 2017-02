Calvin geeft klant een lijf om trots op te zijn

foto Heleen Vink Calvin Muller

BEVERWIJK - Calvin Muller is ’parttime zzp’er: in het dagelijks leven werkt hij 40 uur in de week als project management officer.

Door Kees de Boer - 21-2-2017, 13:28 (Update 21-2-2017, 14:14)

Daarnaast geeft hij op zzp-basis ’online-coaching’. Muller besloot om als zzp’er aan de slag te gaan toen zijn studie bedrijfskunde bijna klaar was: ,,Ik vroeg me af: ‘Hoe nu verder?’ Vanuit huis had ik meegekregen om toekomst te zoeken in iets wat studiegerelateerd is. Maar ik wist niet zo goed welke richting ik op wilde. Ik wist wel dat ik...