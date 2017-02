’Schol in de Noordzee’ een must voor de visser

Archieffoto Schol is voor Nederland een belangrijke vissoort en een ecologische uitdaging.

IJMUIDEN - Een groter compliment kun je als visserijbioloog waarschijnlijk niet krijgen.

Door Pieter van Hove - 21-2-2017, 10:02 (Update 21-2-2017, 10:02)

’Met meer dan buitengewone belangstelling heb ik het boek van Adriaan Rijnsdorp en Roelke Posthumus gelezen. Het lijkt alleen over de schol te gaan, maar het gaat over veel meer. Het is een geweldig boek en zou verplichte literatuur moeten zijn voor alle leerlingen op de visserijscholen, de varende vissers, de bestuurders en allen die zich met visserijbeleid bemoeien.’

Was getekend: Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond. Het zegt wel...